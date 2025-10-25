تكريم خديجة حباشنة وكوثر بن هنية وجوسلين صعب في مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة

قررت إدارة مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة في دورته الأولى برئاسة ومؤسس المهرجان الدكتور عزالدين شلح وبالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية تكريم ثلاث شخصيات نسائية خدمت سينماهم القضية الفلسطينية وهم المخرجة الفلسطينية خديجة حباشنة والمخرجة التونسية كوثر بن هنية والراحلة المخرجة اللبنانية جوسلين صعب.

وذكر شلح بأن المهرجان يركز على سينما المرأة، وخاصة المرأة الفلسطينية، لتمكينها أن تكون صانعة أفلام، تبدع في تناول قضاياها سينمائياً، وسوف يتم الإعلان عن هذا التكريم في ختام المهرجان الذي سوف ينطلق من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة يوم الأحد 26- 31 أكتوبر 2025.

وتقدم شلح لكل السينمائيين اللذين خدمت سينماهم القضية الفلسطينية بعظيم الشكر والامتنان، والى المشاركين في تأسيس المهرجان من العرب والأجانب برفع صوتهم عالياً ولم يلتزموا الصمت، ولمن ساهموا في تسليط الضوء من خلال السينما حيال ما يجري في غزة، وفي هذه الدورة الأولى من مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة سوف يكرم ثلاث شخصيات سينمائية:

خديجة عبد الرزاق الحباشنة: (معروفة أيضاً باسم: خديجة أبو علي)، حاصلة على درجة الماجستير في علم النفس العيادي 1991، تعمل حالياً باحثة وسينمائية مستقلة، منسقة مشروع حفظ الأفلام الفلسطينية التاريخية، عملت على إعداد سيناريو وإخراج فيلمين وثائقيين: "أطفال، ولكن"، 24 دقيقة 1979/ 1980. و"نساء من بلادي"، نشرت عدد من الكتب والدراسات حول قضايا المرأة، منها: كتاب "مقدمات حول واقع المرأة وتجربتها في الثورة" 1975، "اتجاهات الكتابة حول المرأة الفلسطينية" 2002- 2015، صدر لها بداية عام 2020 كتاب "فرسان السينما".

كوثر بن هنية: مخرجة سينمائية تونسية مواليد 1977، تعتبر من أبرز المخرجين في السينما التونسية والعربية أخرجت عدة أفلام طويلة وقصيرة وحققت شهرة واسعة من خلال أفلامها وخاصة فيلمها الطويل الأخير صوت هند رجب الحاصل على جائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي 2025، وقد تناولت أفلامها قضايا إجتماعية وإنسانية بطرق مبتكرة ومؤثرة ومن أبرز أعمالها منها فيلم على كف عفريت، الرجل الذي باع ظهره، وبنات ألفه.

الراحلة جوسلين صعب: مواليد بيروت عام1948، مخرجة وصانعة أفلام لبنانية وثقت نضالات الشعب الفلسطيني فى أفلامها مثل المرأة الفلسطينية والذي رصد حياة الفلسطينيات اللاجئات في بيروت، فيلم الفلسطينيون يواصلون القتال، فيلم جبهة الرفض، وفيلم وثائقي آخر يتناول النضال الفلسطيني، كما كرست أعمالها للدفاع عن القضايا المهمشة مثل قضية فلسطين ونقلت للعالم وقائع العدوان الإسرائيلي علي لبنان وفلسطين ولاتزال أعمالها تعرض وتدرس للآن.