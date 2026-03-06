سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر معتمد جمال، مدرب نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراته مع الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك مع الاتحاد في مباراة كلاسيكية مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 25 للدوري المصري.

ويتطلع نادي الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الوصول إلى 43 نقطة والابتعاد بصدارة الدوري من جديد بعدما حقق الأهلي وبيراميدز الفوز في نفس الجولة وأصبح رصيد كلا منهما 40 نقطة في المركز الثاني والثالث من المسابقة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد السيد، محمد شحاتة، أحمد فتوح.

خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، خوان بيزيرا.

وسيشهد التشكيل إجراء تعديلات على مستوى حراسة المرمى إذ يعود المهدي سليمان بدلا من محمد صبحي الذي بدأ مباراة الجولة الماضية ضد بيراميدز.

كما سيتم الاعتماد على نفس خط الدفاع والوسط والهجوم باستثناء عبد الله السعيد الذي سيفضل تواجده على مقاعد البدلاء، ويشرك بدلا منه عدي الدباغ.