قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إسرائيل «خسرت» الحرب على غزة، مؤكدا أنها «لم تفرض إرادتها» رغم ما ارتكبته من جرائم قتل.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»: «أؤكد لو عشنا أن هذه الخسارة سيعترف بها الجميع، مشيرا إلى أن إسرائيل «قد تكون كسبت بمعنى القتل، لكنها لم تفرض إرادة»، والدليل على ذلك إصرار الفلسطيني على العودة سيرا على الأقدام 40 كيلو مترا إلى غزة بدلا من المرة 5 مرات.

وأكد أن «إرادة الصمود والسلام ستحقق الكثير للشعب الفلسطيني».

وكشف عن «هاجس» يراوده بأن خطة التهجير القسري لم تنته تماما، قائلا: «مخطط التهجير الإسرائيلي تبخر الآن، لا حديث ولا إمكانية لحدوثه بعد توقف القتال، وسط نجاح فلسطيني عربي مصري هائل؛ لكن شظف الحياة والمعاناة في السنوات المقبلة، مع تحسن الأحوال للبعض بما يمثل بريقا له أن يغادر، قد ينمي هذه الرغبة».

وأوضح أن مبادرة الرئيس الأمريكي تتضمن حق المغادرة الطوعية، قائلا: «هذا معناه أنه قد يفتح الباب للتهجير الطوعي»، مشددا أن «الوطنية الفلسطينية والمسئولية تجاه الأرض يجب أن تكون محور التفكير والالتزام».

ورأى أن إعادة بناء وتأهيل القطاع سيعتمد على تمكين الفلسطينيين من قبل «العالم الغربي ممثلا في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي»، مشددا أن الدور الأكبر يقع على عاتق الفلسطينيين أنفسهم، قائلا: «كل ما هو إيجابي في الإنسان يقوم به.. مدرس يدرس مضبوط، أستاذ جامعة يدرس صح».

وأشار إلى ازدواجية المعايير التي يتبعها الغرب برفض احتلال روسيا لأوكرانيا والتأكيد أن «الدولة الديمقراطية لا تحتل أراضي الآخرين»، في المقابل تحتل الأراضي الفلسطينية منذ عقود.