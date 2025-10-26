الحية: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه ونسعى لإعادة الوحدة الوطنية

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية، أن "الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه على مدى سنتين من الحرب".

وقال الحية في مقابلة مع قناة /الجزيرة/ الفضائية، مساء اليوم السبت، إن "حماس" لن تمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف الحرب، مشيراً إلى أنه تم تسليم 20 أسيراً "إسرائيلياً" بعد 72 ساعة من وقف إطلاق النار، و17 من أصل 28 جثماناً لأسرى الاحتلال، مع توقع دخول مناطق جديدة غدا الأحد للبحث عن باقي الجثامين.

وأضاف الحية أن "حماس" لا تحفظ لديها على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مؤكداً استعدادها لتسليم جميع مقاليد الإدارة للجنة الإدارة، بما فيها شؤون الأمن.

وأشار إلى اتفاق "حماس" مع حركة "فتح" حول مسألة القوات الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومع جميع الفصائل على أن مهمة الهيئة الأممية تقتصر على إعادة الإعمار في غزة.

وأوضح الحية أن "حماس" تسعى لإجراء الانتخابات كمقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني يريد سلطة وحكومة واحدة".

وبخصوص سلاح "حماس"، أوضح الحية أنه مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وأن أي ترتيبات مستقبلية بشأنه ستتم بالتوافق الوطني ومع الفصائل والوسطاء.

وأضاف أن "حماس" تقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود، ومتابعة وقف إطلاق النار في غزة.

وتطرق الحية إلى الوضع في الضفة الغربية، مشيراً إلى "استمرار سيطرة الاحتلال على المناطق الاستيطانية، والحاجة الماسة لترتيب الأوراق الوطنية"، مؤكداً أن "قضية الأسرى هي قضية وطنية يسعى الفلسطينيون لإنهاء معاناتهم فيها".

كما شدد على أن "غزة تحتاج إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات يومياً، بينما يتم إدخال 600 فقط، مع استمرار الاحتلال في عرقلة دخول بعض المواد، وكأن القطاع لا يزال في حالة حرب".