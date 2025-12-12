تُقام اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهتا الجزائر ضد الإمارات والأردن ضد العراق في كأس العرب 2025، بالإضافة إلى مباراة أنجييه ضد نانت في الدوري الفرنسي.

ويستعرض موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة لها:

مواعيد مباريات كأس العرب

الأردن × العراق – الساعة 4:30 مساءً على قناة أبوظبي الرياضية

الجزائر × الإمارات – الساعة 7:30 مساءً على قناة أبوظبي الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × جيرونا – الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي × بيسا – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أنجييه × نانت – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين × لايبزيج – الساعة 9:30 مساءً