ضبط تشكيل عصابي لتقليد العملات وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تقليد العملات المحلية وترويجها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الأمن العام، إلى قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية، تخصص في اصطناع العملات المحلية، والترويج لبيعها لتحقيق مكاسب مالية، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم: "عملات ورقية مقلدة فئات مختلفة – الخامات والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامي – 5 هواتف محمولة"، وبفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وحيازتهم للعملات المضبوطة تمهيدا لبيعها لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.