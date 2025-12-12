ضبط 7 منشآت صناعية مخالفة للاشتراطات البيئية في الشرقية

قال الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من التفتيش البيئي ومعمل القياسات البيئية بالفرع، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتفتيش على 8 منشآت صناعية وغذائية بالمناطق الصناعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين.

أوضح الحصري، أن المنشآت التي تم التفتيش مصنع صباغة وتجهيز، ومصنع طباعة وتغليف، ومصنع طحن ومعالجة خامات معدنية، ومصنع تصنيع بطاريات، ومصنع ملابس، ومصنع ملابس جاهزة ومفروشات، ومحطة فرز وتعبئة، ومجزر دواجن.

وكشفت أعمال التفتيش عن مطابقة منشأة واحدة للاشتراطات البيئية، ومخالفة 7 منشآت للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.