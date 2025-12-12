الداخلية تضبط 618 متهما بالاتجار في المخدرات وحيازة الأسلحة النارية خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 397 قضية مخدرات بإجمالي 461 متهما، و181 قطعة سلاح ناري بحوزة 157 متهما، وتنفيذ 82816 حكما قضائيا متنوعا.

كما أسفرت الجههود عن ضبط 16 متهما، وضبط 17 من القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 257 دراجة نارية مخالفة، و25527 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.