المركزي الأوروبي: إجراء اختبارات تحمل لبنوك منطقة اليورو في 2026

يعتزم البنك المركزي الأوروبي إجراء اختبارات تحمل للبنوك في منطقة اليورو العام المقبل وتقييم مدى قدرتها على الصمود أمام الأزمات.

وقال البنك - مقره فرانكفورت- أمس الخميس، إن نتائج اختبارات التحمل سوف تنشر في الصيف.

وقد يكون للصدمات الخارجية تأثير سلبي على المؤسسات المالية، عبر سبل عدة، مثل تقلبات الأسواق المالية والركود الاقتصادي وزيادة المخاطر السيبرانية كتهديد للعمليات المصرفية .

ويطلب البنك المركزي الأوروبي من 110 مصارف يشرف عليها بشكل مباشر، تحديد أكثر المخاطر الجيوسياسية ذات الصلة التي يمكن أن تؤدي إلى تراجع بواقع 300 نقطة أساس، على الأقل، في رأس المال الأساسي لديها.

والهدف من اختبارات التحمل الكشف عن نقاط الضعف في المصارف في أقرب وقت ممكن لاتخاذ تدابير وقائية مضادة.