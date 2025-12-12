ألمانيا تسجل أدنى معدل لتطعيم كبار السن ضد الإنفلونزا منذ 17 عاما

حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض من تراجع كبير في معدلات التطعيم ضد الإنفلونزا وكوفيد-19 بين البالغين في ألمانيا، إذ سجلت حملة التطعيم ضد الإنفلونزا في موسم 2024/2025 أدنى مستوى لها منذ بدء الإحصاءات قبل 17 عاما.

ووفقا لتقرير المعهد، انخفضت نسبة التطعيم القياسي ضد الإنفلونزا لدى من تجاوزوا 60 عاما، وهي الفئة التي توصي اللجنة الدائمة للتطعيم "ستيكو" بتحصينها، بمقدار 4 نقاط مئوية لتصل إلى 34%.

وأوضح المعهد في نشرته الوبائية أن هذا هو "أدنى مستوى منذ موسم 2008/2009"، باستثناء الارتفاع المؤقت خلال جائحة كورونا في 2020/2021، مشيرا إلى أن التطعيمات الموصى بها للبالغين عموما لا تُستغل بما يكفي.

كما انخفضت نسبة من تلقوا لقاح كوفيد-19 في نفس الفئة العمرية نفسها بمقدار الثلث مقارنة بالموسم السابق، إذ تراجعت من 21% في 2023/2024 إلى 14% في الموسم الحالي.

ويشير التقرير إلى أن موجة الإنفلونزا في ألمانيا بدأت هذا العام مبكرا، اعتبارا من الأسبوع الذي بدأ في 24 نوفمبر، أي قبل موعدها المعتاد بنحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، داعيا الفئات المعرضة للخطر إلى استكمال التطعيم إذا لم يتم ذلك حتى الآن.