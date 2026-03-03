أفادت قناتي «العربية» و«الشرق» بسماع دوي انفجارات جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه قاعدة «رامات دافيد» الجوية الواقعة شمال الأراضي المحتلة، بسرب من الطائرات المسيرة.

وذكر أن الهجوم استهدف بشكل دقيق مواقع الرادارات وغرف التحكم داخل القاعدة الجوية، مشددا أن هذا الاستهداف يأتي ردًا على العدوان الإسرائيلي الذي طال ضاحية بيروت الجنوبية، بالإضافة إلى عشرات المدن والبلدات والقرى في مختلف المناطق اللبنانية خلال الساعات الأخيرة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي نداء عاجلا، إلى سكان عدد كبير من القرى والبلدات في لبنان، مطالبا بالإخلاء الفوري لمنازلهم.

وشمل التحذير سكان قرى: «كفر رمان، حبوش، حاروف، جبشيت، ميدون، الخيام، دبين، طيبة، مرجعيون، يحمر الشقيف، كفر تبنيت، النبطية الفوقا، دير سريان، بليدا، ميفدون، عدشيت القصير، دير الزهراني، تولين، تول، عنقون، صوانة مرجعيون، فرون، بنت جبيل، خربة سلم، عدشيت الشقيف، قعقعية الجسر، بنعفول، سلطانية، كفر دونين، قصيبة النبطية، عبا، كفرصير، حداثا، بريقع، قناريت، مروانية، شحور، قعقعية الصنوبر، طير فلسيه، بيت ليف، زرارية، صديقين، دير قانون النهر، عيتيت، قانا، صرفند، سكسكية، الخرائب صيدا، لوبية، والمنصوري».

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس» صباح الثلاثاء، أن أنشطة حزب الله تجبره على العمل ضده بقوة.

وطالب السكان بإخلاء بيوتهم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1,000 متر خارج القرية والتوجه إلى أراض مفتوحة، مشددا أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.