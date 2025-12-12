أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة "الخارجة وباريس" في محافظة الوادي الجديد، أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 83690 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 20177 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 19701صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 476 صوتا.

وأظهرت المؤشرات الأولية وفقًا للحصر العددي تقدم المرشح مصطفي يسرى معاذ، مرشح فردى حزب الجبهة الوطنية، وحصل على 11037 صوتا، من إجمالي الاصوات الصحيحة بدائرة الخارجة وباريس والتي تنافس بها 6 مرشحين على مقعد واحد فردي مخصص للدائرة.

وبدائرة "الداخلة وبلاط والفرافرة" أعلن رئيس اللجنة العامة أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 111789مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 42865 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 41806 صوتا، بينما الأصوات الباطلة بلغت 1059صوتا.

وأظهرت المؤشرات الأولية وفقًا للحصر العددي حصول كل من تامر عبد القادر، مستقل على، 15649، صوتا، مصطفي سنوسي، مستقل على 7825 صوتا، خالد الصاوي، مستقل على 7656 صوتا، رضا حمودة، مستقل على 5426 صوتا، حمدي محمد حسن، مستقل على 2389 صوتا.

ووفقا للحصر العددي، فإنه ونظرًا لعدم تخطي بعض المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، يشير إلى إجراء جولة الإعادة بين أعلى اثنين حاصلين على أعلى الأصوات، وتجرى جولة الإعادة بين كل من المرشح تامر عبدالقادر، مستقل، ومصطفي سنوسي، مستقل، على المقعد الفردى بالدائرة.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.