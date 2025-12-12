بريطانيا تفرض عقوبات على 4 من قادة الدعم السريع بسبب انتهاكات الفاشر

أضافت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، 4 أسماء جديدة لنظام العقوبات الخاص بالسودان على خلفية جرائم وقعت في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان.

وتضمنت العقوبات 4 من قادة ميليشيات الدعم السريع هم عبد الرحيم دقلو، وقائد قطاع شمال دارفور اللواء جدو حمدان، والقائد "تيجاني إبراهيم موسى"، و"أبو لولو"، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن "الفظائع التي تقع في السودان مروعة للغاية وتعد وصمة في ضمير العالم. والدليل القاطع على الجرائم البشعة، عمليات إعدام جماعي، وتجويع، واستخدام الاغتصاب بشكل ممنهج ومحسوب كسلاح حرب، ولا يمكن، مرورها دون عقاب".

وفي سياق متصل، أكد مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود كينيث لافيل، انهيار كل الأنظمة التي تحفظ الحياة في السودان.

وأوضح، في مقابلة مع قناتي العربية والحدث، أن تسعة ملايين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في السودان.