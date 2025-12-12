سباحو الزهور يزورون قبر زميلهم يوسف محمد في بورسعيد

قام وفد من نادي الزهور، ضم عددًا من لاعبي فرق السباحة بالنادي برفقة الجهازين الفني والإداري وعدد من مسؤولي النشاط الرياضي، بزيارة إلى مسقط رأس بطلهم الراحل يوسف محمد عبد الملك – رحمه الله – في بورسعيد.

وتوجه الجميع إلى مقابر العائلة لقراءة الفاتحة والدعاء له، في زيارة تحمل كل معاني الوفاء والتقدير لروح لاعبٍ كان مثالًا للأخلاق والالتزام والإصرار.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على أن أبطال الزهور سيبقون دائمًا في قلوبنا، وأن ذكراهم العطرة ستظل تُلهمنا وتدفعنا للاستمرار في تقديم الأفضل.

وكان البطل يوسف محمد، لاعب نادي الزهور للسباحة، قد توفي مساء 2 ديسمبر، عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة، بعد تعرضه للغرق خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، التي أقيمت بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.