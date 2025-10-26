اليابان تطلق بنجاح مركبة شحن فضائية لإيصال إمدادات لمحطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية اليوم الأحد عن نجاح إطلاق صاروخها الرائد الجديد (إتش3) حاملا مركبة شحن فضائية غير مأهولة، في أول مهمة لها لإيصال إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) إن المركبة الفضائية (إتش تي في -إكس 1) أقلعت بنجاح على متن صاروخ (إتش 3) رقم 7 من مركز تانيجاشيما الفضائي في جنوبي اليابان.

وأضافت وكالة "جاكسا" أنه تم فصل المركبة الفضائية ووضعها في المدار المخطط له. وإذا سارت الأمور بسلاسة، فمن المتوقع أن تصل إلى محطة الفضاء الدولية في غضون أيام قليلة لتسليم الإمدادات. ومن المقرر أن يلتقط رائد الفضاء الياباني كيميا يوي، الموجود حاليا في المحطة، المركبة بذراع آلية في الساعات الأولى من يوم الخميس.

وتعد مركبة (إتش تي في -إكس) خليفة لمركبة النقل غير المأهولة التابعة لوكالة "جاكسا" أيضا والمعروفة باسم (إتش-2 ترانسفيرفيكيل)أو (كونوتوري) ، والتي تعني "طائر اللقلق" باللغة اليابانية، وأكملت تسع مهمات إلى محطة الفضاء الدولية بين عامي 2009 و 2020.

وتستطيع مركبة الشحن الجديدة حمل حمولة أكبر.

وترى اليابان أن القدرة المستقرة والتنافسية تجاريا على النقل الفضائي هي مفتاح برنامجها الفضائي وأمنها القومي.