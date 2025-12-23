وزارة العدل الأمريكية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين

نشرت وزارة العدل الأمريكية ما يقرب من 8000 وثيقة جديدة مرتبطة بفضيحة جيفري إبستين على موقعها الإلكتروني، بعدما اتُّهمت بحجب المعلومات وانتُقدت من المعارضة الديموقراطية بسبب البطء الشديد في نشر تفاصيل الملف.

وتحتوي الملفات الجديدة، بحسب تحليل لوكالة «فرانس برس»، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى أغسطس 2019، عندما عُثر على إبستين المدان بالاعتداء الجنسي متوفيا داخل زنزانته.

ونشرت الوزارة حوالى 11 ألف رابط لمستندات على الإنترنت، لكن بدا أن بعضها لا يؤدي إلى أي وثيقة.

وأقر الكونجرس بالإجماع تقريبا «قانون الشفافية في قضية إبستين»، الذي فرض نشر كامل الملفات المرتبطة بالقضية بحلول يوم الجمعة الماضي.

وشكت مجموعة من الضحايا في وقت سابق من أن «جزءا» فقط من الملفات تم نشره، وأنه تعرّض حتى إلى تنقيح «غير طبيعي ومفرط من دون أي تفسير».

وهدد النائبان الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي، بتوجيه تهم الازدراء إلى وزيرة العدل بام بوندي، لفشلها بالامتثال إلى القانون.

واقترح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قرارا الاثنين، يدعو إلى تحرّك قانوني ضد إدارة دونالد ترامب، لفشلها في نشر ملفات إبستين كاملة.

وأرجع نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير إلى الحاجة لإخفاء هويات ضحايا إبستين البالغ عددهن أكثر من ألف، ونفى الأحد الاتهامات بحماية ترامب الذي كان صديقا مقرّبا لإبستين.

حاول ترامب بداية منع الكشف عن الملفات. لكن الرئيس الذي قطع علاقته بإبستين قبل سنوات على توقيف الأخير ولا يواجه أي اتهامات في هذه القضية، خضع أخيرا لضغوط الكونجرس ووقّع القانون الذي يلزم الإدارة نشر الملفات.