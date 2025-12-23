يواصل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية في الجيزة، الجهود في انتشال ضحايا عقار إمبابة المنهار، حيث تم انتشال 6 مصابين وسط تواجد قيادات أمنية بمحيط الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انهيار عقار في أحد شوارع بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ البري.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة بمحيط العقار المنهار، وبحسب المعاينة الأولية، انهار المبنى بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تضرر عدد من العقارات المجاورة، فيما بدأت فرق الإنقاذ أعمال البحث تحت الأنقاض للتأكد من عدم وجود أشخاص محاصرين، وسط تواجد مكثف للأهالي.

كما تم فصل المرافق عن المنطقة المحيطة بالعقار كإجراء احترازي، بينما دفعت الحماية المدنية بمعدات ثقيلة لرفع الأنقاض، بالتزامن مع فحص السلامة الإنشائية للمباني المجاورة.