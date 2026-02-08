 ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروق
الأحد 8 فبراير 2026 8:18 م القاهرة
ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

محمد جلال
نشر في: الأحد 8 فبراير 2026 - 8:10 م | آخر تحديث: الأحد 8 فبراير 2026 - 8:10 م

أغلق نادي بيراميدز موقف الصدارة والتأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على حساب ريفرز يونايتد النيجيري.

بيراميدز تمكن من توسيع الفارق مع كل منافسيه في المجموعة الأولى، بعد الفوز الكبير على ريفرز يونايتد في نيجيريا.

حيث إن الانتصار الذي حققه بيراميدز جعله يؤمن صدارة المجموعة، مع تأكيد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأصبح جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، على النحو الآتي:

1- بيراميدز: 13 نقطة.

2- نهضة بركان: 7 نقاط.

3- باور ديناموز: 7 نقاط.

4- ريفرز يونايد النيجيري: نقطة واحدة.


