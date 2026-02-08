اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر والكويت تعقد دورتها السابعة في الكويت

عقدت اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين قطر والكويت دورتها السابعة اليوم الأحد في الكويت.

وجرى خلال الدورة، استعراض تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تحقيق المزيد من التكامل في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وترأس الجانب القطري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما ترأس الجانب الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية.

ونوه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الدورة، بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع دولة قطر ودولة الكويت، مؤكدا أن البلدين يتطلعان دائما إلى تعزيزها في كل المجالات لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وفي الختام، وقع البلدان على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، واتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الكويتية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين حكومتي البلدين.