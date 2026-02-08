فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين إثر انهيار مبنى شمالي لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص من أسفل أنقاض مبنى متعدد الطوابق انهار اليوم الأحد بمدينة طرابلس شمالي لبنان.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث في الأنقاض. ولم يتضح على الفور عدد المتوفين والمصابين.

وتجمع عشرات الأشخاص حول موقع الحفرة التي خلفها انهيار المبنى.

ويقع المبنى في حي باب التبانة، أحد أفقر أحياء ثاني أكبر المدن اللبنانية، حيث يشكو السكان منذ أمد طويل من إهمال حكومي وبنية تحتية متردية. ولا تعد حوادث انهيار المباني أمرا نادرا في مدينة طرابلس، نتيجة تدني معايير البناء.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن المصابين جراء الانهيار سيتلقون العلاج على نفقة الدولة.

ومن جهتها، وصفت النقابة الوطنية لمالكي العقارات في بيان الانهيار بأنه نتيجة "إهمال صارخ وتقصير من الدولة اللبنانية تجاه سلامة المواطنين وأمن مساكنهم"، مشيرة إلى أن الحادثة "ليست منعزلة".

ودعت النقابة الحكومة، إلى إطلاق مسح وطني شامل للمباني المعرضة لخطر الانهيار.