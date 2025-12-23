تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، الباليه الكلاسيكي العالمي كسارة البندق لفرقة باليه أوبرا القاهرة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وإخراج أرمينيا كامل، وذلك فى 6 عروض على المسرح الكبير تنطلق في الثامنة مساء أيام الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين 25 و26 و27 و28 و29 ديسمبر، إلى جانب عرض ماتينية فى الحادية عشرة والنصف صباح الأحد 28 ديسمبر؛ وذلك في تقليدها السنوي احتفالا بالكريسماس والعام الجديد.

باليه كسارة البندق صمم رقصاته إيفانوف - فايونين والدكتور عبدالمنعم كامل، الديكورات سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوي، والإضاءة ياسر شعلان، والمابينج محمد عبدالرزاق، وكتب موسيقاه الروسي تشايكوفسكي عام 1891 مستلهماإاحدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب، الذي اقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان، ويستعرض قدرة مشاعر الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على الأحداث معتمدا على عناصر الإبهار الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية.

وتدور قصته حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة "كلارا" في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب "دروسليمر" كهدية للعام الجديد، وإعجابها باللعبة التي تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد.

وعُرض كسارة البندق لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري في سان بطرسبورج، ويُعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة؛ حيث تم تقديمه لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993، ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظا على طابعه الكلاسيكي.