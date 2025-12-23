أعلن المنتج أحمد السبكي، عن إقامة عرض خاص لفيلم "المُلحد" مساء السبت 27 ديسمبر الجاري، في أحد مولات مدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك استعدادا لطرحه في دور العرض بدءً من يوم الأربعاء 31 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.

فيلم المُلحد تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته الفنانين أحمد حاتم، وصابرين، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وشيرين رضا، وتارا عماد، ودرة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي، ويعالج ظاهرة الإلحاد الديني في المجتمع، حيث يقدم أحمد حاتم شخصية الدكتور يحيى، الذي يتمرد على أفكار والده ويعلن إلحاده، ويعيش قصة حب مع طبيبة.

وكان من المقرر عرض الفيلم لأول مرة في أغسطس 2024، لكن قبل الموعد المقرر، وبعد طرح الإعلان الترويجي، تقدمت عدة دعاوى قضائية لمنع عرضه بدعوى أن الفيلم "يروج للإلحاد".

وردا على هذه الدعاوى، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر فيها، ثم في يوليو 2025 أجلت المحكمة مجددا جلسة القضية إلى 12 أكتوبر لحضور ممثل عن المجلس الأعلى للثقافة.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حكما نهائيا برفض الدعاوى التي طالبت بمنع عرض الفيلم، والسماح له بالعرض، في خطوة اعتُبرت انتصارا لصُناع العمل.