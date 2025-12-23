4 مصابين بينهم 3 أطفال في انفجار بمبنى سكني قرب باريس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات، اليوم الثلاثاء، إن 3 أطفال وشخص بالغ أصيبوا بإصابات خطيرة إثر وقوع انفجار بمبنى سكني بالقرب من باريس.

وأوضحت متحدثة باسم المقاطعة المحلية، أن الأطفال يبلغون من العمر عامين و4 أعوام و5 أعوام. وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الشخص البالغ هي والدة الأطفال، 39 عاما.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من موقع الانفجار أن المنزل قد تدمر بصورة كبيرة. ولم يعرف على الفور سبب الانفجار.

وأضافت المقاطعة، أن الانفجار كان قويا للغاية بحيث وصل الركام لمسافة 100 متر، مؤكدة أن المنازل والسيارات القريبة تضررت.