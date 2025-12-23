وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، توقف الغاز الإيراني بالكامل، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتجاوز الأزمة بمحطات الإنتاج لحين معاودة إطلاقاته.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «ضخ الغاز الإيراني متوقف بالكامل»، منوهًا أن المنظومة الكهربائية خسرت ما بين 4000 الى 4500 ميجاوات، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز.

وأشار إلى أن «الجانب الإيِراني أرسل برقية أخطر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة»، قائلًا إن «الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء».

وأكد أن «الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر البعض منها بنقص الغاز»، موضحاً أن «الكهرباء استعدت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء».

ولفت المتحدث إلى «وجود تنسيق مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية، لحين عودة ضخ الغاز المستورد».