أحمد أبو الغيط: قلبي يأسى وأوشك على البكاء المستمر من مشاهد أطفال غزة

رد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاستمرار في 3 أماكن داخل قطاع غزة، قائلا: «يقول زي ما يقول، القطاع سوف يُفرغ بالكامل من إسرائيل، ستنسحب بالكامل هذا ما يجب أن يكون، وسوف يكون».

وأرجع خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» ذلك إلى تواجد قوات دولية وعربية وإسلامية.

وشدد أن العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والغرب والدول العربية والإسلامية، لن يقبل بضخ 50 إلى 60 مليار دولار لإعادة الإعمار، ثم السماح لإسرائيل بتدمير كل شيء مرة أخرى، كما حدث بشكل متكرر في أعوام 2009 و2014 و2021.

وأوضح أن خروج قوات الاحتلال الإسرائيلية سيؤدي بطبيعة الحال إلى التهدئة، وسينتفي مبرر استهداف الجنود.

ووصف الخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني بأنها «تجاوزت الفادحة»، قائلا: «90% من مباني قطاع غزة دُمرت، قلبي لا يأسى فقط، أنا أحيانا أوشك على البكاء المستمر لما نشهده من أطفال فلسطينيين يحملون المياه والطعام بالكيلومترات».

وأشار إلى الإحصائيات تفيد باستشهاد ما بين 18 إلى 20 ألف طفل، متسائلا عن الأثر النفسي المدمر الذي سيتركه العيش تحت القصف المستمر على جيل كامل من الأطفال الذين يعيشون في الخيام.