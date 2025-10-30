الدفاع السورية: مقتل جنديين وإصابة ثالث جراء استهداف قوات قسد نقاطا للجيش قرب سد تشرين

أفادت وزارة الدفاع السورية، بأن قوات "قسد" استهدفت بصاروخ موجه إحدى نقاط انتشار الجيش السوري في محيط سد تشرين شرقي محافظة حلب ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.



ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" بيانا صادرا عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية جاء فيه: "قوات 'قسد' استهدفت إحدى نقاط انتشار الجيش العربي السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب بصاروخ موجه ما أدى لاستشهاد جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة".



وأضاف البيان: "قوات 'قسد' تجدد رفضها جميع التفاهمات والاتفاقات السابقة وتضرب بها عرض الحائط من خلال استهداف نقاط الجيش وقتل أفراده".

يذكر أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة كان قد التقى مع قائد "قسد" مظلوم عبدي في 7 أكتوبر الجاري بالعاصمة دمشق واتفقا حينها على وقف شامل لإطلاق النار في جميع المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، بعد تصعيد لافت شهدته منطقتا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، أقدمت خلاله "قسد" على استهداف القوات الحكومية ومنازل المدنيين بالقذائف الصاروخية والمدفعية ورصاص القناصة.

ولاحقا، أكد عبدي، التزامه بدمج قواته ضمن الجيش السوري، وأشار إلى أنه يتوقع أن يحصل أعضاء وقادة قوات سوريا الديمقراطية الذين سينضمون إلى الجيش على مناصب جيدة في وزارة الدفاع والقيادة العسكرية.

كما أوضح عبدي أن تطبيق اتفاق 10 مارس من شأنه أن يسهم في حل العديد من المشاكل الأخرى في سوريا، والتي خرجت من حرب استمرت 14 عاما، وخلفت ما يقرب من نصف مليون قتيل.

وكانت الحكومة السورية قد وقعت اتفاقا مع "قسد" في 10 مارس 2025، كإطار مبدئي يهدف إلى دمج مؤسسات "قسد" العسكرية والمدنية ضمن الدولة السورية، مع ضمان حقوق جميع السوريين والمجتمع الكردي كمكون أصيل.