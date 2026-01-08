البرازيلي كاوا سانتوس يعود لحراسة مرمى فرانكفورت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن دينو توبمولر، مدرب فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، عودة كاوا سانتوس إلى مركز حارس المرمى الأساسي للفريق مع انطلاق النصف الثاني من الموسم الحالي لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

ومن المقرر أن يلعب سانتوس أساسيا، غدا الجمعة، في لقاء الفريق أمام بوروسيا دورتموند في البوندسليجا.

وكان الحارس البرازيلي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح مايكل زيترير في الخريف الماضي بعد أن استقبلت شباكه 18 هدفاً وارتكب العديد من الهفوات.

لكن زيترير لم يكن مقنعا تماما لتوبمولر أيضاً، حيث قال المدرب إن سانتوس قدم أداء جيدا في التدريبات.

أوضح توبمولر: "لقد ترك انطباعا جيدا للغاية في الفترة القصيرة التي سبقت استئناف المباريات، ولذلك وضعنا ثقتنا فيه".

وأتم مدرب فرانكفورت تصريحاته قائلا: "لقد تحدثت مع كليهما اليوم. وقد أخذ مايكل زيترير علما بالقرار وهو يدعم الفريق بشكل كامل".

يشار إلى أن آينتراخت فرانكفورت يتواجد في المركز السابع حاليا بترتيب بوندسليجا برصيد 25 نقطة، عقب تحقيقه 7 انتصارات و4 تعادلات، فيما تكبد 4 هزائم.