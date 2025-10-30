نبيل فهمي يشدد على أهمية الوحدة الفلسطينية: اللحظة الحالية صعبة

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن اللحظة الحالية يجب أن تكون لحظة فلسطينية؛ ليست خاصة بحماس وليست خاصة بالسلطة، مشددًا على أهمية وحدة جميع الأطراف.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الإصلاح يجب أن يبدأ من داخل السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة وجود توافق فلسطيني حول أن هذه اللحظة الحاكمة.

ونوه أن «اللحظة الحالية صعبة، كما أن الأخطاء كثيرة والانقسام مضر»، مضيفًا: «نحتاج إلى توافق فلسطيني -فلسطيني بهوية فلسطينية، بعيدًا عن الفصائل ونزاعاتها».

وأشار إلى أن الواقع يفرض على الأطراف المختلفة التعامل مع حماس لصالح فلسطين، مؤكدًا ضرورة التعامل مع جميع الأطراف دون اتباع سياسة أي طرف أو تبني فلسفته.

وذكر أن اتفاق شرم الشيخ يتضمن في بنوده تقليص دور حماس في المستقبل، منوهًا أن «بند نزع سلاح حماس غير واضح المعالم».

وأكمل: «معنى الكلمة الواردة في الاتفاق إنه يخرج عن العمل العسكري، أو يسلموا العهدة، سواء بقا دفنت السلاح أو فككته أو منحته لجهة أخرى، لذلك لايزال الاتفاق إطاريًا ويحتاج تفصيلًا لكل نقطة».