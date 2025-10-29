أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة، الستار عن حكمها في القضية رقم 19 لسنة 2025، والمتهم بها البلوجر مريم أيمن، والمعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية"، حيث قضت بحبسها سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث محتوى خادش للحياء العام.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة "سوزي الأردنية" 4 اتهامات، لأنها في شهر أغسطس الماضي وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة:

أولًا: أنشأت وأدارت واستخدمت حسابين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" والمسميين "سوزي الأردنية" و"سوزي المستخبية" (elsoozz)، بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين الثاني والثالث.

ثانيًا: نشرت علنًا عبر حسابين إلكترونيين على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" المشار إليهما مقاطع مرئية وبثًا مباشرًا حوى ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة خادشة للحياء العام.

ثالثًا: ارتكبت علنًا فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أتت بتلك الأفعال عبر البث المباشر على تطبيق "تيك توك"، متلفظة بعبارات نابية خادشة للحياء العام، والتي تم تسجيلها وإعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية، بأن نشرت مقاطع مرئية وبثا مباشرا حوى ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة مخلة وخادشة للحياء العام.

وتقدم دفاع البلوجر "سوزي الأردنية" بمذكرة استئناف على حكم محكمة الاقتصادية أول درجة الصادر بحق موكلته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه.

وحددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 24 ديسمبر المقبل، كأولى الجلسات نظر الاستئناف.