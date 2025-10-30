الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم حلقة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي والتعليم

نظَّمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، بمقرها، حلقةً نقاشيةً بعنوان «الذكاء الاصطناعي والتعليم: تعزيز الجودة التعليمية»، لخريجيها من البرامج التدريبية المختلفة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تأتي هذه الحلقة النقاشية في ضوء حرص الأكاديمية على تثقيف خريجيها وزيادة وعيهم، وتعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات حول سُبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.

وشهدت الحلقة مشاركة واسعة من خريجي الأكاديمية؛ حيث وُجِّهت الدعوة إلى نحو 100 مشارك، بينما تجاوز عدد الحاضرين 200 مشارك، في دلالة على الاهتمام المتزايد بالموضوع وأهميته في المستقبل القريب.

كما أتاحت الأكاديمية إمكانية الحضور عن بُعد عبر رابط إلكتروني، لتوسيع نطاق المشاركة وتمكين خريجيها من مختلف المحافظات من متابعة النقاش والاستفادة من المحتوى العلمي المقدم.

وتناولت الجلسات عددًا من المحاور حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة العملية التعليمية، وأبرز التحديات والفرص المستقبلية في مجال التعليم الذكي، حيث قدّم محاورَ الحلقة النقاشية نخبةٌ من الخبراء والمتخصصين من المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الذين استعرضوا رؤى علمية وتطبيقية حول آليات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم.

وفي ختام الحلقة النقاشية، أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب حرصها على مواصلة تنظيم الفعاليات العلمية والنقاشية التي تسهم في رفع الوعي بقضايا المستقبل، ودعم بناء القدرات البشرية وفقًا لأحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التعليم والتكنولوجيا والقيادة.



عن الأكاديمية الوطنية للتدريب

تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلةً للتطوير والتعلّم في مصر، ومنارةً للتنمية وقاطرةً لبناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

