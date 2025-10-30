إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا

استفاق فريق إنتر ميلان سريعا من خسارة ثقيلة كان قد تعرض لها ضد نابولي، ليحقق فوز عريضا بالجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم على حساب ضيفه فيورنتينا 3 / صفر.

إنتر الذي خسر 1 / 3 ضد نابولي، عاد ليفوز على ملعبه بفضل تألق نجمه التركي هاكان تشالهانوجلو الذي سجل هدفين، في الدقيقتين 66 و88 بينما أحرز بيتار سوسيتش هدفا في الدقيقة 71

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن جاره إي سي ميلان، بينما استمرت معاناة فيورنتينا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

وفي مباراة أخرى فاز كريمونيسي على جنوى 2 / صفر، بينما تعادل بولونيا صفر / صفر مع تورينو.

قدم إنتر أداء هجوميا قويا منذ الدقائق الأولى، لكنه اصطدم بتألق غير عادي للحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي نجح في الدفاع عن مرماه ومنع فرصا تهديفية محققة لأصحاب الأرض.

وكانت أبرز تصديات حارس مانشستر يونايتد السابق، لتسديدة قوية من مسافة قريبة عن طريق دي ماركو وأخرى من لاوتارو مارتينيز أمام المرمى مباشرة.

وبعد شوط أول سلبي، زاد إصرار إنتر على التسجيل وإيجاد الحلول لاختراق دفاع فيورنتينا المتكتل، وكان الحل من تسديدات بعيدة المدى.

وفي الدقيقة 66 أطلق تشالهانوجلو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لم ينجح دي خيا في التصدي لها نظرا لقوتها وكثافة الدفاع المتكتل أمامه.

وبمجهود فردي رائع توغل الكرواتي سويستش بمهارة فردية عالية ومجهود رائع ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 71 ويعزز تقدم إنتر على حساب ضيفه المتعثر

ثم حصل إنتر ميلان على ركلة جزاء ضد المدافع ماتيا فيني الذي أعاق دومفريس المنفرد بالمرمى، لينال البطاقة الحمراء.

ومن ركلة الجزاء سجل تشالهانوجلو الهدف الثالث بتسديدة قوية تابعها أيضا الحارس دي خيا الذي قدم مباراة مميزة رغم الخسارة.

وتنتظر إنتر ميلان مواجهة سهلة نسبيا ضد مضيفه هيلاس فيرونا في الجولة المقبلة يوم الأحد، قبل أن يستقبل يوم الأربعاء المقبل، كيرات الكازاخي في دوري أبطال أوروبا.