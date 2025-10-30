قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إنه لا يحمل حركة «حماس» كل تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، منوهًا أن الاحتلال مستمر منذ أكثر من 70 عامًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، في الوقت نفسه، أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يوم 8 أكتوبر رد فعل لما حدث في اليوم السابق.

وعما يتداوله البعض بأن حماس كان عليها حساب تداعيات عمليتها في 7 أكتوبر، أجاب: «لو تحدثنا من نفس المنطق، فلماذا لم تحسب إسرائيل تداعيات احتلالها وتسببه في وقوع أحداث 7 أكتوبر.. الأمران كلاهما خطأ وكلاهما خطر».

ونوه أن «الضفة الغربية مشتعلة ومستهدفة الآن بسبب المشروع الاستيطاني (إي 1)، وتمكين المستوطنين من استخدام السلاح بشكل متزايد، وقرار الكنيست بالموافقة على ضم الضفة».

وتطرق بالحديث إلى أسباب تغير الرأي العام الأمريكي تجاه ما يحدث في غزة، منوهًا أن «الصور وتكرار القتل وإزهاق الأرواح أقوى من ألف خطاب والحملات السياسية في الشرق والغرب».

وأكمل: «لا أحد في أمريكا أصبح يتقبل الفكرة التي تروج لها إسرائيل بأنها دولة ضعيفة وسط غابة، ثم تقتل ما يزيد عن 65 ألف شخص ردًا على مقتل 1200 شخص، وعندما سئلت مؤخرًا عن أكبر عدو لإسرائيل، قلت إسرائيل نفسها».