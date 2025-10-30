مصطفى محمد يكسر صيامه التهديفي بعد شهرين في خسارة درامية بالدوري الفرنسي

سجل مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، هدفا خلال مباراة انتهت بخسارة درامية لفريقه نانت، مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

لم يستغل نانت عاملي الأرض والجمهور ليخسر بنتيجة 3-5 أمام نانت الذي قفز بهذا الفوز إلى المركز الثاني برصيد 20 نقطة أمامه باريس سان جيرمان حامل اللقب برصيد 21 نقطة.

أما نانت تجمد رصيده عند 9 نقاط من فوزين وتعادلين وخمس هزائم، ليقبع في المركز الخامس عشر، ليبقى في دائرة المهددين بالهبوط.

بدأ محمد صلاح مواجهة نانت على مقاعد البدلاء، وشارك بعد مرور 71 دقيقة مكان المهاجم المغربي المخضرم يوسف العربي، لينجح مهاجم الزمالك السابق في تسجيل هدف قلص به الفارق إلى 3-4 بحلول الدقيقة 80 قبل أن يسجل موناكو هدفا خامسا في الدقيقة 94.

ورفع مصطفى محمد رصيده إلى هدفين في 9 مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث سبق أن سجل هدف الفوز على أوزير في الجولة الثالثة في 80 أغسطس.