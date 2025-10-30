منال عوض: رفع المخلفات وتشجير وتجميل محيط المتحف الكبير استعدادًا لاستقبال ضيوف مصر

عوض : ضرورة التواجد الميدانى لمتابعة أعمال النظافة ورفع أي تراكمات مخلفات والتصدي لأى تعديات أسفل الطريق الدائرى

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، مساء اليوم الأربعاء، جولةً ليلية لتفقُّد عددٍ من المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وهيئة النظافة والتجميل في أعمال النظافة والتجميل والتشجير ورفع المخلفات، وتطوير ورفع كفاءة بعض الطرق والرصف والتنسيق العام، وذلك استعدادًا لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير السبت القادم.

ووجّهت الوزيرة الأجهزةَ التنفيذية بمحافظة الجيزة وهيئة النظافة والتجميل بضرورة التواجد الميداني على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع أي مخلفات أولًا بأول، وعدم السماح بوجود أي بؤر لتجمع المخلفات أو الردش ومخلفات الهدم والبناء التي قد تشتعل أسفل الطريق الدائري في نطاق المحافظة، خصوصًا في الطريق المؤدي إلى المتحف المصري الكبير.

وخلال الجولة، تابعت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة جهودَ محافظة الجيزة في رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء والتعديات والمباني المخالفة أسفل الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم، وذلك عقب تلقّي شكوى بوجود أدخنة واشتعال بعض المخلفات في تلك المنطقة.

وعلى الفور، وجّهت الدكتورة منال عوض جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة النظافة بالجيزة وحي الهرم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض المخالفات، ورفع كميات كبيرة من تراكمات المخلفات، والقضاء على الأنشطة العشوائية وغير القانونية لحرق الكابلات والزيوت، كما تم رفع بعض العشش والجمالونات المخالفة.

وشدّدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة رفع جميع المخلفات وتراكمات الهدم والبناء، والسيطرة على تلك المنطقة لمنع إلقاء أي مخلفات مرة أخرى، حفاظًا على عدم اشتعالها.

كما وجّهت الدكتورة منال عوض بشنّ حملات على الأنشطة العشوائية وغير القانونية، والتصدي لمخالفات فرز القمامة وإلقاء الردش والمخلفات بالطريق العام أسفل الدائري، لمنع اشتعال النيران بها، بالإضافة إلى رفع أي سيارات مهملة أو متروكة منذ سنوات أسفل الطريق بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية.

وشدّدت الوزيرة على أهمية تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لتوفير بيئة تنظيمية وحضارية مشرفة أمام ضيوف مصر والعالم، مشيرةً إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل أيقونةً جديدة للهوية المصرية ورسالةً حضارية للعالم تعكس عظمة التاريخ المصري القديم وتطور الحاضر الحديث.

وأكدت على ضرورة التواجد الميداني المستمر لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وعدم السماح بأي تراكمات أو تعديات أو إشغالات على الطريق العام، مع التعامل الفوري ورصد المخالفات للحفاظ على المظهر الجمالي لجميع المناطق والطرق المحيطة بالمتحف، وكذلك الطرق المخصصة لخطوط سير ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أهمية استمرار الجاهزية التامة والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية المشاركة في الاحتفالية، لضمان انتظام العمل وتنفيذ التكليفات بدقة.

شارك في الجولة كلٌّ من محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، والمهندس أحمد سعد، مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالجيزة، والمهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم.