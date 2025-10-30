سرايا القدس: حصلنا على معلومات قيّمة من مسيّرات إسرائيلية أسقطناها بالضفة

قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إنها أسقطت مُسيّرات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وحصلت منها على معلومات "قيّمة" استفادت منها في عملياتها ضد أهداف إسرائيلية.

جاء ذلك في بيان مقتضب مرفق بمقطع فيديو وتصريح منسوب لـ"قائد ميداني في سرايا القدس بالضفة الغربية"، نُشر الأربعاء على قناة "السرايا" بمنصة تلجرام.

وعرضت السرايا مشاهد قالت إنها من عملية "حجب الرؤية" التي "نفذها مجاهدو سرايا القدس بالضفة الغربية وجزءا مما سمح بنشره من المعلومات التي تم استخرجها من مسيّرات العدو التي تم التعامل معها في سماء مدن الضفة".

ويظهر في الفيديو صورة لطائرة مسيرة ومشاهد لعملية تفكيكها واستخراج ذاكرة إلكترونية من داخلها، إضافة لمقاطع فيديو من تصوير الطائرة، يبدو أنها لنقاط عسكرية للجيش الإسرائيلي، دون تحديد مكانها.

وفي الفيديو، قال القائد الميداني لسرايا القدس: "منذ بداية معركة طوفان الأقصى (في 7 أكتوبر 2023) أعطت قيادة سرايا القدس في الضفة الغربية الإيعاز للأخوة المجاهدين ببدء عملية ‘حجب الرؤية‘ والتي استهدفت عيون العدو وطائراته المسيرة في كل مدن الضفة الغربية".

وأضاف: "تمكن مجاهدونا من التعامل مع مسيرات العدو في أجواء محافظات الضفة بالوسائط النارية المناسبة، وإدخال أسلحة جديدة إلى ميدان المواجهة".

وقال إن "جهاز الاستخبارات التابع لسرايا القدس بالضفة الغربية، تمكن من استخراج معلومات قيمة من المسيرات، متمثل في إحداثيات مواقع ومراكز القيادة والسيطرة وتحشدات العدو وبعض المواقع المستحدثة ومعلومات لا يمكن الإفصاح عنها في هذه المرحلة".

وتابع: "كان لاستخراج هذه المعلومات وقع كبير على مسرح العمليات لكل تشكيلات سرايا القدس في الضفة الغربية، متمثلاً بتنفيذ عدة عمليات واستهداف مواقع وحواجز ونقاط عسكرية للعدو، أو نصب عبوات في مسارات الآليات العسكرية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن مكان وتوقيت أو نتائج تلك العمليات.

وحتى الساعة 20:00 (ت.غ) لم يعلق الجيش الإسرائيلي على بيان "سرايا القدس".





