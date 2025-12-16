إخماد حريق بشرفة شقة سكنية بمنطقة العصافرة في الإسكندرية

أخمدت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية حريقًا نشب بشرفة شقة سكنية بالطابق الثامن، وامتدت ألسنة اللهب إلى شرفات الطابقين التاسع والعاشر بعقار كائن بشارع البحوث بمنطقة العصافرة بحري، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارتي الحماية المدنية وشرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي وغرفة عمليات حي المنتزه ثانٍ، بشأن نشوب حريق بشرفة عقار سكني شرق المحافظة.

وبانتقال قوات الشرطة يرافقها رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، جرى السيطرة على النيران وإخمادها، وتبريد آثارها، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة. كما تم قطع المرافق، وفرض سياج أمني بمحيط الحريق حتى الانتهاء من أعمال التبريد ورفع الآثار.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، رجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.