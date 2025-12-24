 الخارجية الروسية: سنواصل الجهود من أجل استعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 8:39 ص القاهرة
الخارجية الروسية: سنواصل الجهود من أجل استعادة ممتلكاتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة

وكالات
نشر في: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 7:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 7:30 ص

أعلن مدير قسم شمال الأطلسي في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر غوساروف أن روسيا ستواصل الجهود من أجل استعادة ممتلكاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة.

وقال غوساروف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا": "بالنسبة لنا تبقى استعادة حقوق الملكية التي تم انتهاكها أولوية غير مشروطة في سياق التطبيع الواسع للعلاقات، وإن الجانب الأمريكي على دراية بهذا الأمر".

وأضاف أن الدبلوماسيين الروس قدموا للجانب الأمريكي في أبريل الماضي خارطة الطريق التي تضمنت الحلول بشأن 6 مواقع روسية تمت مصادرتها من قبل الولايات المتحدة خلال الفترة بين 2016 و2018.

وأشار إلى أن "الخارجية الأمريكية غير مستعدة لمناقشة هذا الموضوع بعد، وهي تتمسك بالقيود الأحادية الجانب".

وأكد أن "هذا الموقف لا يبدو مقنعا لنا، والعقوبات غير شرعية وكان يجب إلغاؤها منذ فترة طويلة".


