تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية

انهارت شرفة إحدى الوحدات السكنية بعقار كائن في منطقة لوران، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء الاثنين، مما تسببت في تحطم الزجاج الأمامي لسيارة ملاكي تصادف وجودها في الشارع، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارتي شرطة النجدة والحماية المدنية، حول بلاغ من الأهالي بانهيار أجزاء من شرفة الطابق الثالث بأحد العقارات السكنية بشكل مفاجئ.

وبانتقال الشرطة، وقوات الحماية المدنية، ومسئولي حي شرق إلى موقع البلاغ، جرى وضع السياج التأميني حول العقار حماية للمارة من المواطنين والسيارات، وذلك لحين عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة؛ لإعمال شئونها.