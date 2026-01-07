تجدد الاشتباكات في حلب مساء الثلاثاء وتعليق الدراسة والرحلات الجوية

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مدينة حلب شمال سوريا مساء اليوم الثلاثاء، وسط تصعيد ميداني شمل قصفا متبادلا واستخدام طائرات مسيرة.



وذكرت "الإخبارية السورية" أن "قسد" أطلقت طائرات مسيرة لرصد التحركات في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود، فيما تبادل الطرفان الاتهامات باستهداف الأحياء السكنية.

وأعلنت "قسد" مقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم 6 مدنيين، متهمة الجيش السوري باستهداف حي الشيخ مقصود بطائرة استطلاع وقذائف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مؤكدة ما وصفته بـ"حق الرد المشروع".

في المقابل، قالت وزارة الدفاع السورية إن "قسد" استهدفت مواقع للجيش وعدة أحياء سكنية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، مؤكدة أن القوات السورية ردت على مصادر النيران ودمرت مواقع إطلاق الطائرات المسيّرة.

وأفادت وكالة "سانا" بسقوط قذائف على أحياء عدة، بينها شارع النيل وحي الميدان، ومقتل طفل وإصابة مدنيين، إضافة إلى استهداف مشفى في حي بستان الباشا، ما استدعى إجلاء مرضى ومصابين إلى مشفى الرازي. كما تحدثت مصادر محلية عن احتراق حافلة ركاب في حي السليمانية بعد استهدافها بطائرة مسيّرة.



وفي ظل التصعيد، أعلن محافظ حلب عزام الغريب تعليق الدوام في جميع المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في المدينة يوم الأربعاء، وإلغاء الفعاليات العامة، مع استثناء الكوادر الطبية والخدمية والطوارئ. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة وتحويلها إلى مطار دمشق، كإجراء احترازي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين الطرفين منذ أشهر، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهات واستمرار المخاطر على المدنيين في الأحياء المكتظة بالسكان.