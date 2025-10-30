سفير تركيا في مصر: سنشارك بقوة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تستضيفه القاهرة

صالح موطلو شن: افتتاح المتحف المصري الكبير سيزيد من تدفقات السياحة إلى مصر

قال سفير تركيا في مصر، صالح موطلو شن، إن بلاده ستشارك بقوة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقبل، الذي من المقرر أن تعقده مصر، موضحاً أن أنقرة ستقدم المساهمة اللازمة في هذا الشأن.

جاءت تصريحات السفير التركي خلال حفل يوم الجمهورية الذي أقيم في السفارة التركية بالقاهرة مساء الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ102 لتأسيس الجمهورية التركية.

ويصادف عام 2025 الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وحضر الحفل أكثر من ألف شخص، من بينهم مواطنون أتراك، والدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وعدد من الشخصيات البارزة من الدولة والمجتمع المصريين، إلى جانب شخصيات من الصحافة والثقافة والفنون، بالإضافة إلى العديد من السفراء والدبلوماسيين من البعثات الأجنبية في القاهرة، إلى جانب الفتاة الفلسطينية ملاك أبو زياد.

وقد عزفت فرقة موسيقية مصرية النشيدين الوطنيين التركي والمصري، كما قدمت فرقة من كبار العازفين المصريين مقطوعات موسيقية تقليدية وكلاسيكية من التراثين التركي والمصري.



قمة شرم الشيخ بشأن غزة



وتطرق شن إلى قمة السلام التي عقدت مؤخراً في شرم الشيخ بشأن غزة، معرباً عن تقديره وتهنئته لمصر على نجاحها في استضافتها.

وأشار إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تحقيق السلام الدائم في غزة، والذي تم التوقيع عليه خلال القمة من جانب تركيا ومصر والولايات المتحدة وقطر.

وأوضح شن أن هذه المبادرة أثارت بصيص أمل قوي لإنهاء إراقة الدماء والمعاناة والقمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة منذ أكثر من عامين.



العلاقات بين مصر وتركيا



وأكد السفير التركي في القاهرة أن بلاده ومصر، تحت القيادة والإرادة المشتركة للرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي، قد وسعتا علاقاتهما وعمقتاها خلال السنوات الأخيرة في مجالات متعددة، تشمل التجارة والسياحة والثقافة والفنون.

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان زار مصر ثلاث مرات خلال العام والنصف الماضيين، وهو معدل غير مسبوق من حيث وتيرة الزيارات المتبادلة.

كما أوضح أن الرئيس السيسي زار تركيا في سبتمبر 2024، حيث عُقد في تلك المناسبة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة الزعيمين.

وأضاف شن أنه من المتوقع عقد الاجتماع المقبل للمجلس في الأشهر الأولى من عام 2026، ومن المنتظر أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بزيارة القاهرة في تلك المناسبة.



افتتاح المتحف المصري الكبير



كما صرح السفير شن بأن بلاده تتطلع إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أن تركيا ستشارك فيه بوفد رفيع المستوى.

وأعرب عن ثقته في أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيعزز تدفقات السياحة إلى مصر، بما في ذلك السياح القادمون من تركيا، مؤكداً أن هذا المتحف يجب أن يُعتبر هدية من مصر للتراث الإنساني.