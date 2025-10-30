الجيش الأمريكي يدمر زورقا في المحيط الهادئ ويقتل أربعة بدعوى تهريب المخدرات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الأربعاء، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة جديدة استهدفت زورقا يُعتقد أنه كان يحمل مخدرات في شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنه، وذلك في إطار حملة إدارة دونالد ترامب المثيرة للجدل ضد عصابات المخدرات في المياه قبالة أمريكا الجنوبية.

وقال هيجسيث، الذي يقوم بجولة في اليابان وماليزيا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن القارب كان يسلك "مسارا معروفا لتهريب المخدرات" ويحمل مواد مخدرة، مشيرا إلى أن الضربة نُفذت في المياه الدولية، ولم تسجل أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نشره هيجسيث الزورق وهو ينفجر وسط ألسنة اللهب والدخان.

وتخوض إدارة ترامب منذ نحو شهرين حملة عسكرية في المنطقة، في ظل حشد غير معتاد لعدد كبير من السفن الحربية التي تقل عناصر من مشاة البحرية وطائرات، ما أثار تكهنات بأن الهدف الحقيقي قد يكون الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تتهمه واشنطن بالإرهاب المرتبط بالمخدرات.

وبرر الرئيس الأمريكي هذه الضربات ضد الزوارق باعتبارها تصعيدا ضروريا لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده تخوض "نزاعا مسلحا" مع عصابات المخدرات، مستندا إلى السلطة القانونية نفسها التي استخدمتها إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش عندما أعلنت الحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.