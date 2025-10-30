بوتين: القوات الروسية تطوق القوات الأوكرانية في مدينتين رئيسيتين بشرق أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن القوات الروسية تطوق القوات الأوكرانية في مدينتين رئيسيتين بشرق أوكرانيا، وعرض التفاوض على اتفاق لاستسلامها، في حين نفت السلطات العسكرية الأوكرانية ذلك بشدة.

وخلال اجتماع مع جنود مصابين في مستشفى عسكري بموسكو، قال بوتين إن الجيش الروسي مستعد لفتح ممرات آمنة للصحفيين الأوكرانيين والغربيين "ليتمكنوا من رؤية ما يجري بأعينهم" .

وادعى بوتين أن القوات الأوكرانية محاصرة في مدينة بوكروفسك، التي تعد معقلا رئيسيا لأوكرانيا في منطقة دونيتسك شرقا، وفي مدينة كوبيانسك، وهي تقاطع سكة حديد مهم في منطقة خاركيف بالشمال الشرقي.

وتواصل روسيا في الآونة الأخيرة استغلال تفوقها الكبير في عدد الجنود والأسلحة في نقاط رئيسية على طول جبهة القتال الممتدة لنحو ألف كيلومتر، بعد ما يقرب من أربع سنوات على غزوها أوكرانيا.

لكن القوات الأوكرانية وصفت مزاعم تطويق كوبيانسك بأنها "اختلاقات وأوهام"، بينما قال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق، هريهورِي شابوفال، لوكالة أسوشييتد برس (أ ب)، إن الوضع في بوكروفسك "صعب لكنه تحت السيطرة".



