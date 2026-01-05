أردوغان: أبلغت ترامب ضرورة عدم جر فنزويلا إلى عدم الاستقرار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، بضرورة عدم جرّ فنزويلا إلى حالة من عدم الاستقرار، وذلك عقب الإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو.

وأوضح أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء التركي، أن أنقرة ستقف إلى جانب الشعب الفنزويلي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وأشار الرئيس التركي إلى أن مادورو والشعب الفنزويلي أظهرا في السابق أنهما صديقان للأمة التركية، مؤكدًا أن انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية من شأنه أن يؤدي إلى مشكلات عالمية كبيرة.

وشدد أردوغان على أهمية الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، محذرًا من تداعيات تقويضه على الأمن والاستقرار الدوليين.