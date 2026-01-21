رئيس الوزراء يفتتح الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

• مدبولي: تطور الدورات المتعاقبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يرسخ الدور التنويري لهذا الحدث الثقافي البارز على الأجندة الوطنية والعربية والإقليمية

• وزير الثقافة: هذه الدورة تُعد الأكبر في تاريخ المعرض من حيث المشاركة وتنوع الفعاليات وثراء المحتوي الثقافي والفكري



افتتح لدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من ٢١ يناير وحتى ٣ فبراير 2026.

وتحمل نسخة هذا العام شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً"، وهو اقتباس من الأديب الكبير نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل؛ والذي اختير شخصيةً المعرض هذا العام، فيما تم اختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل؛ تقديرًا لمسيرته التي جمعت بين ثراء الخيال وجمال الصورة في وجدان الأجيال، فضلاً عن اختيار شخصية "الكاتب المصري" محورًا لفعاليات المعرض، بينما تحل دولة رومانيا ضيف شرف لهذه الدورة.

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من الوزراء، وفضيلة مفتي الجمهورية، ومحافظ القاهرة، وعددٌ من السفراء والمسئولين، وعدد من نواب البرلمان، وعدد من المُبدعين والكتاب والإعلاميين، كما حضر من الجانب الروماني "ضيف شرف المعرض" لهذا العام أندراس استفان ديمتر، وزير الثقافة الروماني، والسفيرة أوليفيا توديران، سفيرة رومانيا لدي القاهرة.

وأشاد مدبولي بالتطور المُستمر الذي تشهده الدورات المتعاقبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الأعوام الماضية، في ظل الرعاية الكريمة لرئيس الجمهورية؛ مثمنًا تزايد أعداد الدول المشاركة، وتنوع العارضين، واتساع مساحات العرض، مؤكداً أن هذا التطور يرسخ الدور التنويري لهذا الحدث الثقافي البارز على الأجندتين العربية والإقليمية، ويتوّج اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مجالات الفكر والثقافة، باعتبارها أحد أبرز أدوات قوتها الناعمة وتأثيرها الحضاري، وبوصف مصر منارةً ثقافية لا يخفت بريقها.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة تفقدية في أرجاء المعرض؛ حيث أوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذه الدورة تُعد الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري، مشيراً إلى أن دورة هذا العام تشهد احتفاءً خاصاً بالحضارة المصرية العريقة وتاريخها في هوية المعرض وبرنامجه الثقافي؛ بالنظر لكونها تأتي عقب الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي جذب أنظار العالم أجمع.

وأضاف وزير الثقافة أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة غير مسبوقة تعكس ثقل هذا الحدث؛ حيث تتمثل في تواجد 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي أكثر من 6600 عارضٍ، وهو ما يجسد المكانة الدولية الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كما أن البرنامج الثقافي والفكري يضم نحو 400 فعالية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، وذلك بمشاركة واسعة من المثقفين والمبدعين المصريين والعرب والأجانب عبر قاعات المعرض المتعددة.

وأشار هنو إلى أن مشاركة دولة رومانيا ضيف شرف لهذه الدورة تأتي في إطار الاستعدادات للاحتفال بمرور 120 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا في عام 2026، لافتاً إلى أن مشاركة هذه الدولة الصديقة تتضمن برنامجاً ثقافياً ثرياً، يتمثل في تنظيم 30 فعالية بمشاركة 60 ضيفاً من رومانيا، من بينهم 15 فناناً، و10 دور نشر رومانية.

وأكد أن الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد تنوعًا غير مسبوق على مستوى المشاركات العربية والدولية، وكذلك على صعيد الأنشطة والفعاليات المصاحبة، والبرنامج الثقافي الثري الذي يخاطب مختلف الفئات العمرية، مُشيراً إلى أن المعرض يواصل ترسيخ دوره كمنصة جامعة للحوار الثقافي، وداعم رئيسي لصناعة النشر، فضلًا عن كونه نافذة حيوية لنشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد إطلاق حزمة من المبادرات والمستحدثات النوعية؛ وفي مقدمتها مشروع «مكتبة لكل بيت»، الذي يستهدف إعادة الكتاب إلى صدارة الحياة اليومية للأسرة المصرية، مُشيراً إلى إنشاء مخيم «أهلنا وناسنا» المعني بالتراث الثقافي غير المادي لمحافظات مصر، فضلاً عن الفعاليات التي يستضيفها الصالون الثقافي، وأنشطة جناح الطفل، والبرنامج الفني المتنوع المصاحب للدورة.

وأضاف أن الاحتفاء بالأديب الكبير نجيب محفوظ في دورة هذا العام، يتجسد من خلال برنامج متكامل يشمل ندوات فكرية، وعروضاً سينمائية، وأنشطة فنية متنوعة، من أبرزها معرض «نجيب محفوظ بعيون العالم»؛ الذي يضم 40 لوحة فنية لمبدعين من مختلف دول العالم، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير. كما أشار الوزير إلى الاحتفاء بمسيرة شخصية معرض كتاب الطفل، الفنان الكبير محيي الدين اللباد، عبر تنظيم ندوات متخصصة ومعرضٍ لأبرز أعماله، فضلاً عن تقديم أنشطة تفاعلية للأطفال، وإعادة طباعة عدد من مؤلفاته، إلى جانب إصدار كتاب تذكاري يوثق مسيرته الإبداعية الثرية.

وشملت جولة مدبولي بالمعرض، تفقد أجنحة عدد من الجهات والمؤسسات المشاركة بالمعرض، استهلها بزيارة جناح وزارة الثقافة؛ حيث استمع إلى شرح من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حول دور الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب، وما يتضمنه الجناح من مؤلفات وإصدارات متنوعة. وفي غضون ذلك، أهدي وزير الثقافة رئيس الوزراء المجموعة الكاملة من ثلاثة كتب تراثية قيمة، وهي: «لسان العرب» لابن منظور، تقديرًا لقيمته العلمية واللغوية بوصفه أحد أعمدة التراث العربي، و "الأغاني" لأبي فرج الأصفهاني، وموسوعة "مصر القديمة" للمؤرخ سليم حسن.

وخلال تفقد جناح وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح حول دور هيئة البحوث العسكرية و"ذاكرة أكتوبر"، بالإضافة إلى استعراض سيرة شخصية الجناح لهذا العام، الفريق عبد الرب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق؛ الذي تولي منصبه في أبريل من عام 1981، وأشرف على انسحاب آخر جندي إسرائيلي من سيناء عام 1982، وتُوفي في مارس 2022 عن عمر ناهز 92 عاماً، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تقدم جنازته العسكرية تكريماً لمسيرته الوطنية الحافلة.

وفيما يخص 'ذاكرة أكتوبر'، تضمن العرض شرحاً لأنشطة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ومجالات الابتكار والإبداع والفنون، فضلاً عن برامج التدريب المهني، والخدمات، والتأهيل، والدورات العلمية والتعليمية المقدمة للقطاع المدني من خلال معهد لغات القوات المسلحة، والمهام البحثية التي تضطلع بها هيئة البحوث العسكرية. وفي ختام تفقده للجناح، وقع رئيس الوزراء إلكترونياً على سِجل كبار الزوار، بمناسبة تفقده لجناح القوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بزيارة الجناح الذي يجسد مدى اهتمام القوات المسلحة بالمشاركة الفاعلة مع أجهزة الدولة في المجالات كافة، والعمل على زيادة الوعي القومي للمواطنين، ونشر الثقافة، والتعريف بأمجاد وبطولات جيش مصر العظيم عبر التاريخ.

وأثناء تفقد جناح وزارة الداخلية بالمعرض، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرحٍ وافٍ حول الخدمات المدنية التي تقدمها الأجهزة الشرطية للمواطنين، واطلع عبر شاشة تفاعلية على الدليل المحدث للخدمات الشرطية لعام 2026، وكذا إصدارات مركز بحوث الشرطة في مجالات مكافحة الإرهاب، والدراسات الأمنية، وحقوق الإنسان، فضلًا عن أحدث إصدارات كلية الدراسات العليا ومناهج كلية الشرطة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ عن جهود وزارة الداخلية في تطوير المنظومة الأمنية والتحول الرقمي، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة ويسر. وفي ختام جولته بالجناح، وقع رئيس الوزراء في سجل كبار الزوار، حيث دون كلمةً أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره للمحتوى المتميز والمتطور الذي يقدمه الجناح، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع رجال الشرطة والعاملين بالوزارة.

وفي جناح دولة رومانيا "ضيف شرف الدورة"، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح تفصيلي عن محتويات الجناح من أندراس استفان ديمتر، وزير الثقافة الروماني.

وخلال تفقده للجناح المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي المصري – والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الأهداف القومية المشتركة - استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح حول الاستراتيجية الوطنية الفرعية لمكافحة الفساد، وما أُنجز من جهود في محاورها المختلفة. كما اطلع رئيس الوزراء على عرضٍ قدمه جناح البنك المركزي حول مؤشرات تطور الشمول المالي في سبتمبر من عام 2025. وفي ختام جولته بالجناح، وقع رئيس الوزراء في سجل كبار الزوار؛ حيث دون كلمةً لهيئة الرقابة الإدارية، أعرب فيها عن تقديره لجهود الهيئة، مُتمنياً لها وللعاملين بها دوام الرفعة والتوفيق.

وخلال تفقده جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، حول حزمة الإصدارات النوعية والخدمات المعلوماتية التي يقدمها المركز للجمهور العام، ومجتمع الباحثين والأكاديميين.

وفي جناح هيئة الرقابة المالية، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، حول جهود الهيئة في مجالات التعاون المشترك مع مختلف الجهات، وبرامج التدريب، وإتاحة المعرفة للجمهور، فضلاً عن جهود التوعية بالموضوعات المرتبطة بالرقابة المالية والشمول المالي.

وزار رئيس الوزراء ومرافقوه جناح المجلس القومي للمرأة؛ حيث استمع إلى شرح من المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حول جهود دعم وتمكين المرأة المصرية، والسيدات المعيلات، كما شاهد معروضات الجناح من المشغولات والمنتجات اليدوية التي نفذتها السيدات، وأثناء تواجده بالجناح التقي بالدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال تفقد جناح وزارة الشباب والرياضة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حول جهود الوزارة في رعاية النشء وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى دفع جهود التنمية الرياضية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي جناح 'حلايب وشلاتين'، رحب رئيس الوزراء بالمشاركين، معرباً عن سعادته بزيارة الجناح بصفة دورية كل عام، مؤكداً حرصه الدائم على متابعة معروضاته.

وخلال التفقد، أعربت إحدى السيدات المشاركات عن تقدير أهالي حلايب وشلاتين لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مثمنةً الطفرة التنموية التي تشهدها حلايب وشلاتين، والتي أحدثت تغييراً جذرياً وملموساً عما كان عليه الوضع منذ سنوات، بفضل تضافر جهود كافة الوزارات وأجهزة الدولة، فضلاً عن القوافل الطبية المستمرة، والدور المميز للمجالس القومية للمرأة، والأمومة والطفولة.

كما استعرض المشاركون بجناح حلايب وشلاتين منتجاتهم اليدوية والتراثية، مُعربين عن تطلعاتهم لمزيد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في توفير فرص العمل لأبناء المنطقة.

وفي ختام زيارته للجناح، لبّى رئيس الوزراء رغبة المشاركين في التقاط صورة تذكارية معه، وسط أجواء من المودة والتقدير.

وزار رئيس الوزراء ومرافقوه، جناح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستمع إلى شرح من اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، حول معدلات النمو السكاني في مصر، موضحاً أن عدد السكان اليوم وصل إلى 108 ملايين و618 ألف نسمة، بزيادة مليون و320 ألف نسمة عن يناير 2025، مستعرضاً الخدمات المجتمعية التي يقدمها الجهاز للتعريف بعدد من المبادرات والجهود.

كما شملت الجولة تفقد أجنحة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى الجناح الوطني للقراءة؛ حيث استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرحٍ وافٍ حول مقتنيات كل جناح، وما تضمه من إصدارات فكرية وقيمة تثري المحتوى الثقافي للمعرض.

وزار رئيس الوزراء ومرافقوه جناح وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث استمع إلى شرح من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تفقد المعروضات اليدوية التي يتم تصنيعها والترويج لها ضمن جهود الوزارة لتمكين الأسر ماديًا.

وعقب ذلك، حرص مدبولي على التقاط صورة تذكارية مع فرق المتطوعين المنظمين للمعرض؛ تقديراً لدورهم الحيوي كركيزة أساسية في تيسير حركة الزوار، وإنجاح هذا الحدث الثقافي بامتياز.

وفي ختام تفقده لأجنحة المعرض، أشاد رئيس الوزراء بمستوى التنظيم المتميز وتنوع الأجنحة المشاركة، مثمنًا ما يضمه 'جناح الطفل' - المقُام على مساحة تقترب من 8 آلاف متر مربع - وما يقدمه من أنشطة ثقافية وتفاعلية تستهدف تنمية وعي النشء وتشجيعهم على القراءة. كما أثنى على جناح «أهلها وناسها» المخصص لعرض التراث الثقافي الغني لمختلف أقاليم مصر، والاحتفاء اللافت بشخصية المعرض لهذا العام، الأديب العالمي نجيب محفوظ؛ مؤكداً أن هذا الاحتفاء يجسد مكانته الاستثنائية في الوجدان الثقافي المصري والعربي.