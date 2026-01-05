لابيد يهاجم نتنياهو في الكنيست: الجنوب يشتعل وجرائم الاغتصاب تتصاعد

وجّه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الاثنين، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال نقاش في الجلسة العامة للكنيست عُقد بمبادرة أربعين نائبًا وبحضوره، معتبرًا أن الحكومة فشلت في تحسين مستوى حياة المواطنين.

وقال لابيد إن السؤال الجوهري المطروح أمام الإسرائيليين يتمثل في ما إذا كان المواطنون يعيشون اليوم حياة أفضل أم أسوأ، مؤكدًا أن هذا المعيار يُعد الاختبار الحقيقي لأداء أي حكومة، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وأضاف، مخاطبًا نتنياهو: «أثناء زيارتك للولايات المتحدة، كان الجنوب الإسرائيلي يشتعل، فيما جاءت بئر السبع في ذيل ترتيب مدن البلاد من حيث مستوى الأمن الشخصي».

وأشار زعيم المعارضة إلى تسجيل ارتفاع حاد في معدلات الجرائم الجنسية بنسبة تقارب 45%، معتبرًا أن هذه المعطيات تعكس تدهورًا خطيرًا في الوضعين الأمني والاجتماعي، لا سيما في مناطق الجنوب.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات سابقة، إن حكومته ملتزمة بإعادة آخر جثمان من غزة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على ذلك في الوقت الحالي.

وأضاف نتنياهو أنه أجرى مباحثات مطولة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة آخر جثمان لرهينة إسرائيلي من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ترامب أكد التزامه بتفكيك سلاح حركة «حماس» ونزع السلاح من القطاع.

كما أوضح نتنياهو أن موقفه وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واضحان فيما يتعلق بإيران، مؤكدًا أنهما «لن يسمحا لإيران بتجديد برنامجها النووي أو ترميم صناعة الصواريخ الباليستية».