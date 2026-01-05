عضو غرفة تكنولوجيا المعلومات: المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التصنيع المحلي

قال محمد خليف، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية في تطوير البنية التحتية الرقمية وبنية الاتصالات بشكل عام، ولا تقتصر هذه الجهود على تقنيات الجيل الخامس فقط، وإنما تمتد لتشمل التوجه نحو التكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "خليف" خلال مداخلة هاتفية على قناة ten، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة السابقة كانت مرحلة تأسيس وبناء قوي للبنية التحتية، بينما ستركز المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة الاقتصادية والصناعية لقطاع الاتصالات، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وبناء قدرات وطنية، ونقل التكنولوجيا، وإنتاج مكونات أجهزة الاتصالات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتابع أن هذه الخطوات من شأنها رفع تنافسية مصر في واحدة من أكثر الصناعات تنافسية على المستوى العالمي، حيث إن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت صناعة محورية تتداخل مع جميع القطاعات، سواء التجارية أو الزراعية أو الصناعية، حيث تعتمد هذه القطاعات على بنية اتصالات قوية ومتطورة.

وتحدث عن تحقيق قطاع الاتصالات أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، قائلاً إن ذلك يعكس وضوح الرؤية واعتبار القطاع ضمن أولويات الدولة المصرية، وهو ما يظهر جليًا في التقدم الكبير بملف التحول الرقمي وميكنة ورقمنة الخدمات الحكومية.

ولفت إلى التوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، إلى جانب الإنفاق الكبير من الدولة في البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يساهم في إعداد كوادر قادرة على الإبداع والمنافسة عالميًا، ووجود أيضًا الشركات الناشئة في قطاع التي تستطيع أن تجعل مصر مركزًا محوريًا للخدمات الرقمية، وتصدير هذه الخدمات للخارج.