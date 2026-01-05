الدفاع الجزائرية: قتل21 إرهابيا واعتقال 8 في 2025

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر اليوم الاثنين، بتحييد 67 إرهابيا خلال عام 2025، الذي "توج بتحقيق نتائج ميدانية نوعية في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها".

وجاء في الحصيلة العملياتية التي نشرتها وزارة الدفاع، ان مختلف وحدات ومفارز الجيش تمكنت من القضاء على 21 إرهابيا، واعتقال 8 آخرين، بينما سلّم 38 أنفسهم.

وأشارت إلى توقيف 369 عنصرا داعمين للإرهاب، وكشف وتدمير 12 مخبأ، إلى جانب التحفظ على 104 قطع أسلحة نارية، و13 قنبلة من مختلف الأصناف، وكميات من الذخيرة من مختلف العيارات.

من جهة أخرى، كشفت الحصيلة عن توقيف 2354 تاجر مخدرات وضبط 35 طنا من المخدرات، و234 كيلوجراما من الكوكايين، و40 مليون قرص مهلوس. إلى جانب توقيف 24 ألفا و21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الجزائري.

وأبرزت وزارة الدفاع أن هذه النتائج "تؤكد صواب المقاربة المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش، ويعكس مستوى الجاهزية والاحترافية العالية لقواتنا المسلحة".