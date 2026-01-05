سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مصحة لعلاج الإدمان بمدينة بنها، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بحالات اختناق.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بمدينة بنها، ووجود وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف و3 سيارات إطفاء، حيث جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، إلى جانب إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الحريق، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المرضى والمنشآت المحيطة.