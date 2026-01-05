انتصار صعب في 120 دقيقة يصعد بمصر لدور الثمانية على حساب بنين

تأهل منتخب مصر إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بفوز صعب على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة المقامة في المغرب.

وسجل مروان عطية هدف التقدم لمصر في الدقيقة 69، بينما تعادل دوسو لبنين في الدقيقة 83، وسجل التقدم لمصر مرة أخرى ياسر إبراهيم في الدقيقة 97، واضاف الثالث محمد صلاح في الدقيقة 123.

وأهدر عمر مرموش فرصة التقدم في الدقيقة السابعة من انفراد بالمرمى، بعد تمريرة من محمد صلاح في هجمة مرتدة، حيث انقض الحارس على قدم لاعب مانشستر سيتي الذي لم يحسن التصرف في الانفراد.

وطالب إبراهيم عادل بركلة جزاء إثر تدخل قوي معه من دفاع بنين في الدقيقة 11 لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وحصل منتخب بنين على خطأ بحدود منطقة جزاء مصر في الدقيقة 17، لكن مرت بسلام، ثم محاولة أخرى من انطلاقة ألوكو الذي مر إلى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يرتكب مخالفة أضاعت خطورة الهجمة على بنين.

وأبعد دفاع بنين فرصة محققة لمصر أمام المرمى في الدقيقة 20 من عرضية إبراهيم عادل ومحاولة التسديد من صلاح، ثم أخرى من مرموش قبل أن يتدخل دفاع بنين.

وأجرى منتخب بنين تبديلا اضطراريا في الدقيقة 31 بخروج توسين ونزول دوسو، بسبب إصابة الأول.

وتعرض محمد حمدي لإصابة في الدقيقة 40 إثر كرة مشتركة، ليخرج بعد دقائق من علاجه ويشارك بدلا منه أحمد فتوح في الدقيقة 44.

وبدت إصابة حمدي قوية حيث خارج ظهير بيراميدز باكيا متأثرا بإصابته في الركبة.

مع بداية الشوط الثاني احتفظ حسام حسن بنفس الأوراق التي أنهى بها الشوط الأول، وتراجع منتخب بنين كليا للدفاع من نصف ملعبه، بينما كانت أبرز المحاولات عن طريق عمر مرموش في أكثر من توغل ومحاولات فردية لكنها لم تكتمل.

وفي الدقيقة 55 جاءت أقرب فرصة للتسجيل بالنسبة للمنتخب المصري من ركنية تهيأت فيها الكرة لرامي ربيعة أمام المرمى ليسدد لكن الحارس والدفاع أبعداها إلى ركنية أخرى.

وفي الدقيقة 59 دفع حسام حسن بأحمد سيد "زيزو" بدلا من تريزيجيه الذي تعرض لإصابة، بالإضافة لإمام عاشور على حساب إبراهيم عادل.

وأضاع محمد صلاح فرصة أخرى في الدقيقة 63 من تمريرة رائعة عن طريق زيزو، وحاول نجم ليفربول تسديد الكرة ساقطة في المرمى لكن الحارس أمسك بها.

وبعدها بدقيقة أضاع منتخب بنين أخطر فرصة بعد تمريرة في عمق الدفاع المصري ثم خروج موفق للشناوي أبعد المحاولة الخطيرة التي جاءت عن طريق دوسو.

صاروخ مروان

وجاء الهدف المصري أخيرا من أول جملة مشتركة بشكل رائع، حيث مرر محمد صلاح إلى محمد هاني على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليرسل الظهير الأيمن تمريرة في الدقيقة 69 إلى القادم من الخلف مروان عطية والذي أطلق تسديدة صاروخية في الشباك.

بعد الهدف اندفع منتخب بنين بحثا عن التعويض وحاول اختراق الدفاع المصري بتمريرات في العمق.

بنين تتعادل

وفي الدقيقة 83 جاء هدف تعادل بنين من خلال البديل دوسو الذي استغل كرة ارتدت من الشناوي بعدما كانت في طريقها للشباك وأبعدها الحارس المصري، لتجد المتابعة من جانب بنين.

وأهدر صلاح هدفا محققا في الدقيقة 89 بعد تمريرة رائعة من مروان عطية، لكن نجم ليفربول سدد كرة سهلة في يد الحارس.

وقت إضافي وتقدم مصري

لجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين نجح المنتخب المصري في الشوط الإضافي الأول في تحقيق التقدم مرة أخرى.

ففي الدقيقة 97 تابع ياسر إبراهيم عرضية مروان عطية برأسية في الشباك لتعلن عن الهدف الثاني لمصر.

ولم يجر حسام حسن أي تبديلات في الوقت المتبقي ليقرر الاحتفاظ بالعناصر البديلة على مقاعد البدلاء رغم الإجهاد البدني الواضح على اللاعبين لخوض 120.

ضغط منتخب بنين في الدقائق الأخيرة بحثا عن هفوة من الدفاع المصري من أجل التسجيل مرة أخرى.

وشارك مصطفى محمد على حساب عمر مرموش في الدقيقة 120.

وأهدر إمام عاشور فرصة خطيرة من تسديدة قريبة بالدقيقة الأولى للوقت بدل الضائع.

صلاح يسجل

وفي الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت بدل الضائع أطلق محمد صلاح رصاصة الرحمة ليختم فوز مصر باثلاثة، ويؤمن بطاقة الصعود لثدور الثمانية.