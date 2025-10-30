قال المخرج محمد سامي إن رحلته في عالم الإخراج لم تكن تقليدية، إذ بدأ مسيرته كمخرج مباشرة دون أن يمر بمرحلة العمل كمساعد مخرج، مؤكدًا أنه تعلّم ميدانيًا خلال التجربة نفسها.

وأضاف سامي، في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج الصورة مع لميس الحديدي المذاع عبر قناة "النهار"، قائلًا: "لما مشتغلتش مساعد مخرج، اتعلمت وأنا مخرج، متعلمتش وأنا مساعد. اتعلمت إزاي أتعامل مع المشكلات وأقول تصريحات وأواجه مواقف كتير، ولو كنت اتعلمتها قبل كده كنت دخلت الإخراج وأنا أكثر حكمة في التعامل مع المشاكل".

وأشار إلى أن دخوله مجال الإخراج كان بدافع حلم قديم قائلاً: "أنا أصلاً أخرجت علشان عايز أعمل أفلام كارتون عن الحيوانات.. ده كان حلمي وما زال".

وعن وصفه بالمخرج الأعلى أجرًا والأكثر إثارة للجدل، قال سامي إن هذه الأمور "رزق من عند الله"، مضيفًا: "الجدل جزء طبيعي من المشوار، أحيانًا الفنان في بداياته بيصرّح أو يتصرف بشكل يثير حفيظة الجمهور أو النقاد، وساعتها بيتحط جوه دايرة صعب يخرج منها، وتفضل تلاحقه فكرة الجدل دي".

وأوضح أنه كان يتمنى العمل كمساعد للمخرج طارق العريان، لكنه لم يتمكن من ذلك لأن العريان لم يكن يقدم أعمالًا في تلك الفترة، قائلا: "كنت مستني أشتغل معاه مساعد، لكن على ما بدأ يصوّر فيلم كنت أنا خلاص بدأت أخرج".

وأشار سامي إلى أنه في بداية مشواره شعر بالفخر لتجاوزه مرحلة المساعد، لكنه مع مرور الوقت أدرك أهميتها، موضحًا أنه تعلم الكثير من التجارب العملية.

وختم حديثه مؤكدًا أنه يعتز بجميع الأعمال التي قدمها، رغم أن بعضها لم يكن الأقرب إلى قلبه، قائلًا: "بحس إن قمة الإبداع عندي كانت في الإخلاص.. أنا فعلاً أخلصت في أعمال إديتها كل طاقتي الفنية والبدنية والعقلية، حتى لو مش كانت النوع اللي بحبه أكتر".